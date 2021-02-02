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- ABD’de 4 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsü atlattı
ABD’de 4 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsü atlattı
- DHA
- 02.02.2021 - 11:26
- Güncelleme : 02.02.2021 - 11:46
Amerika Birleşik Devleri (ABD) New Mexico eyaletinde 4 yaşındaki Stella Martin'e, geçtiğimiz yıl nisan ayında sırt ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede yapılan tetkikler sonucu koronavirüs teşhisi konuldu.
Hastanede tedavi gören Martin, 9 ay sonra dün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
21 GÜN KOMADA KALDI
Doktorlar, küçük kızın koronavirüsle savaşırken iyi antikorların omurga sistemine saldırdığını teşhis etti.
Stella’nın akciğerlerinin çökmeye başladığını ve 3 hafta komada kaldığını ifade eden doktorlar, koronavirüsü atlatan Martin'in aynı zamanda omurilik tedavisi gördüğünü söyledi.
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KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI GÜN BABASINI KAYBETTİ
Babasını hastaneye kaldırıldığı nisan ayında koronavirüsten kaybeden 4 yaşındaki Martin'in, virüsü babasından kaptığını ifade eden doktorlar, "Martin, koronavirüsü yenerek, ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hastamız." diye konuştu.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1901 artarak 452 bin 291'e yükseldiği açıklandı.