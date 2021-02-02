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ABD’de 4 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsü atlattı

ABD’de 4 yaşındaki kız çocuğu koronavirüsü atlattı

New Mexico eyaletinde koronavirüsten kurtulan 4 yaşındaki kız çocuğu, 9 ay sonra alkışlarla taburcu oldu. Kız çocuğunun ülkede yoğun bakıma kaldırılıp, taburcu olan en küçük hasta olduğu ifade edildi.