ABD'de 40 yıl boyunca aynı numaralara oynadı: İkramiyeyi kazandı ABD'de Fredric Norian isimli adam, piyangoda 40 yıldır aynı numaralara oynayarak 1.7 milyon dolarlık ikramiyeyi sonunda kazandı.

ensonhaber.com

ABD'de yaşayan Fredric Norian isimli şahıs, 40 yıldır oynadığı piyangoda hep aynı numaraları tercih etti.

40 yıl boyunca numaralara oynayan Norian sonunda ikramiyeyi kazandı.

40 yıl boyunca aynı numaralara oynadı: Sonunda kazandı

Ancak Norian, kazandığı büyük ikramiyenin ödeme yöntemini taksitler halinde almayı seçti ve 1.7 milyon doların (50 milyon TL) tamamına yine ulaşamadı.

Hala büyük bir meblağ kazanacak olan Norian'a, piyango idaresinden 1.7 milyon dolar yerine yüzde 25 kesinti ile 1.2 milyon dolar verilecek.

Norian, kazandığı paranın bir kısmı ile mutfağını yenileteceğini açıkladı.

Matematikçi çift kazanmanın şifresini çözdüğünü iddia etti

Öte yandan Norian, yüklü bir paraya ulaşırken emekli bir matematikçi çift de piyangoyu kazanmanın şifresini çözdüklerini öne sürdü

Selby çifti, 292 milyonda bir olmasına rağmen tam 26 milyon dolar kazandı.

Yasal bir boşluk bulduklarını iddia eden Selby'ler, 6 sayıdan oluşan her bir kuponda 18 ya da 19 adet sayının 3 kez tutturulabileceğini söyledi.