ABD'de 400 milyon N95 maskesi ücretsiz dağıtılacak

ABD'de 400 milyon N95 maskesi ücretsiz dağıtılacak

Salgına karşı koruyucu yüz maskeleri, eczanelere ve toplum sağlığı merkezlerine gönderilecek.

ABD hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadelede maske dağıtmaya karar verdi.

Stoklarda bulunan 400 milyon N95 maskesi, önümüzdeki haftadan itibaren halka ücretsiz olarak sunulacak.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

Bir Beyaz Saray yetkilisi, maskelerin bu hafta eczanelere ve toplum sağlığı merkezlerine sevk edileceğini söyledi.

Ücretsiz maske dağıtma kararı, Başkan Joe Biden ve ekibinin, Omicron varyantının ABD genelinde baskın hale gelmeye başladığı bir dönemde, salgınla mücadelede yeterince çaba göstermediği yönündeki eleştirilerle karşı karşıya kalmasının ardından geldi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Aynı yetkili, dağıtım için "ABD tarihindeki en büyük kişisel koruyucu ekipman dağıtımı." ifadesini kullandı.