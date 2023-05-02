ABD’de 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme kazanın bilançosu Illinois eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 40’tan fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı açıklandı.

İHA

ABD’nin Illinois eyaletini kum fırtınası vurdu…

Fırtına nedeniyle Interstate 55 otoyolunda 40’tan fazla araç, zincirleme kazaya karıştı.

Kazanın acı bilançosu da ortaya çıktı.

6 ölü, 37 yaralı

Illinois Eyalet Polisi Ryan Starrick yaptığı açıklamada, görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği otoyoldaki kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaşları 2 ile 80 arasında değişen 37 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

"Bu alışılmadık bir durum değil"

Kazaya 40’tan fazla aracın karıştığını, kamyonlardan 2’sinin alev aldığını aktaran Starrick, “Kaza, çiftlik alanlarındaki kumları savuran ve görüş mesafesini sıfıra indiren şiddetli rüzgardan kaynaklanıyor. Bu alışılmadık bir durum değil. Daha önce de Illinois eyaletinin farlı yerlerinde olmuştu.” diye konuştu.

Kazanın ardından otoyol her iki yönde de trafiğe kapatılmıştı.