AA

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville şehir merkezinde bulunan Old National adlı bankada düzenlendi.

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Katliamı canlı yayınladı

Louisville Metro Polis Departmanı, saldırganın çalışanı 23 yaşındaki Connor Sturgeon olduğunu ifade ederek, kanlı eylemini sosyal medyadan canlı olarak yayınladığını açıkladı.

Saldırganın, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü belirtildi.

basınında kolluk kuvvetlerine dayandırılan haberlerde ise saldırganın, saldırı öncesi işten çıkartılacağı konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar

Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırganın vurulduğu an, saniye saniye kameraya yansıdı.

ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar
ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar
ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar