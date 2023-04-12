ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar Banka çalışanı, eline aldığı silahla 5 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken, o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville şehir merkezinde bulunan Old National adlı bankada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Katliamı canlı yayınladı Louisville Metro Polis Departmanı, saldırganın banka çalışanı 23 yaşındaki Connor Sturgeon olduğunu ifade ederek, kanlı eylemini sosyal medyadan canlı olarak yayınladığını açıkladı. Saldırganın, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü belirtildi. ABD basınında kolluk kuvvetlerine dayandırılan haberlerde ise saldırganın, saldırı öncesi işten çıkartılacağı konusunda bilgilendirildiği aktarıldı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın vurulduğu an, saniye saniye kameraya yansıdı.