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    ABD'de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı

    ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe, vefat eden iş insanı sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı.
    • AA
    • 13.02.2021 - 06:22
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    ABD'de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı

    2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

    BAKIMI İÇİN KÖPEĞİNE 5 MİLYON DOLAR BIRAKTI

    Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

    Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.

    İş adamının bekar olduğu kaydedildi.

    ABD de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı #1

    ABD de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı #2

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