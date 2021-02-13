ABD'de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı

ABD'de 5 milyon dolar miras, bir köpeğe kaldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe, vefat eden iş insanı sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı.

2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

BAKIMI İÇİN KÖPEĞİNE 5 MİLYON DOLAR BIRAKTI

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.

İş adamının bekar olduğu kaydedildi.