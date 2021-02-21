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    ABD'de 50 yıl önce kaybettiği alyansı, Sevgililer Günü'nde teslim edildi

    Alyansını kaybeden ABD'li adam, 50 yıl sonra Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan kendisine ulaşan kişiler sayesinde alyansına kavuştu.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 15:43
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    ABD'de 50 yıl önce kaybettiği alyansı, Sevgililer Günü'nde teslim edildi

    ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde yaşayan Karen Autenrieth, 50 yıl önce alyansını kaybetmişti.

    Autenrieth’in 55 yıldır evli olduğu eşi Robert Autenrieth, Sevgililer Günü’nde aynı yüzüğü kendisine geri verdi.

    Karen Autenrieth çok mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi, “İnanamıyorum. Bu muhteşem.” Çift o anlarını torunları ve çocuklarıyla paylaştı.

    ARKA BAHÇESİNDE BULDU

    Şehirde yaşayan ve yüzüğünü kaybeden başka bir kişi bu ay, sosyal medya hesabından alyansı bulan birinin olup olmadığını sordu.

    Cevap olarak Autenrieth çiftinin eski evinde yaşayan Sarah Batka, 6-8 yıl önce evinin bahçesinde bir alyans bulduğunu söyledi.

    ABD de 50 yıl önce kaybettiği alyansı, Sevgililer Günü nde teslim edildi #1

    SOSYAL MEDYADAN ULAŞTILAR

    Carol Flynn ve Linda Lamberty isimli iki tarihçi yaptıkları detaylı araştırmanın ardından yüzüğün sahibinin Autenrieth çifti olabileceğini düşündü. Bunun üzerine ikili sosyal medya üzerinden Karen Autenrieth’e ulaştı.

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