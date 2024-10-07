ABD'de 51 yaşındaki öğretmen, öğrencisiyle ilişkiye girdi: Polis uygunsuz şekilde yakaladı ABD'de 51 yaşındaki lise öğretmeni Jennifer Massey, ihbar üzerine inşaat halindeki eve gelen polis tarafından öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Massey polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi

ABD'de mide bulandıran bir olay yaşandı.

Teksas'ın Comal bölgesinde 51 yaşındaki lise öğretmeni Jennifer Massey, polis ekipleri tarafından öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalandı.

Olay ise inşaat halindeki bir evde meydana geldi.

POLİS ŞÜPHELİ İHBARA GİTTİ: ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

Şüpheli bir ihbar üzerine olay yerine giden polis, gördüğü manzara karşısında 51 yaşındaki lise öğretmeni Jennifer Massey'i tutukladı.

Comal Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, memurlar yaptıkları ilk incelemede çiftin cinsel ilişkide bulunduğunu tespit etti.

'EĞİTİMCİ VE ÖĞRENCİ ARASINDA UYGUNSUZ İLİŞKİ'

The Independent'ın aktardığına göre Massey, "eğitimci ve öğrenci arasında uygunsuz ilişki" suçlamasıyla tutuklandı ve ilçe hapishanesine gönderildi.

Öte yandan okul yönetimi, ayrıca velilere bir mesaj göndererek durumu bildirdi ve Massey'nin okula bir daha dönmeyeceğini açıkladı.