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ABD'de 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı meydana geldi