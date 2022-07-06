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    ABD'de 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi

    ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı meydana geldi
    • 06.07.2022 - 00:46
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    ABD'de 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi

    ABD, her gün yeni bir silahlı saldırı dehşeti ile sarsılıyor.

    Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıklarken, bunun haftada ortalama 11’den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade edildi.

    Bağımsızlık Günü bile kana bulandı

    İHA'nın aktardığına göre; önceki gün Bağımsızlık günü kutlamalarında, Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

    Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia’da 2 polis memuru, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis’te resmi olmayan bir havai fişek kutlaması sırasında 8 kişi yaralandı.

    Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde ise partiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

    ABD de 6 ayda 317 silahlı saldırı düzenlendi #1


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