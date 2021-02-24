ABD'de 6 bacak ve 2 kuyrukla doğan köpek

Oklahoma'da dünyaya gelen yavru köpeğin benzersiz fiziksel yapısı sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'de bir yavru köpek, 6 bacak ve 2 kuyruk ile dünyaya geldi.

Oklahoma eyaletinde doğan ve bazı tıbbi sorunları olan köpeğe "Mucize" adı verildi. Veteriner Kliniği'nde köpeğe ilişkin çekilen görüntüler paylaşıldı.

"VÜCUT YAPISI BENZERSİZ"

ABD basını, sorunlarına rağmen köpeğin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yavru köpeğin, benzersiz vücut yapısının yanı sıra henüz doğrulanmamış olası bir omurga rahatsızlığı da dahil olmak üzere birkaç sağlık bozukluğu açısından değerlendirildiği kaydedildi.

"TÜM BACAKLARI NORMAL HAREKET EDİYOR"

Altı bacağı olduğu bildirilen ilk yavru köpek ile ilgili açıklama yapan Veteriner Kliniği, "Düşündüğümüzden daha uzun süre hayatta kaldı. Uygun şekilde büyüyor. Tüm bacakları normal bir köpek yavrusu gibi hareket ediyor ve uyarılara tepki veriyor." dedi.

Köpeğin, yaşlandıkça fizik tedaviye ve hareketlilik konusunda yardıma ihtiyacı olabileceği aktarıldı.

ABD'de 6 bacak ve 2 kuyruk ile doğan köpek ViDEO