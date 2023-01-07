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    ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla yaraladı

    Richneck İlkokulu'nda öğrenim gören 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini vurdu. Öğretmenin durumunun kritik olduğu belirlenirken, çocuk gözaltına alındı.
    • 07.01.2023 - 12:56
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    ABD'de 6 yaşındaki çocuk, öğretmenini silahla yaraladı

    ABD'nin Virgina bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Richneck İlkokulu'ndan silah sesleri yükseldi.

    Altı yaşındaki bir çocuğun 30 yaşlarındaki öğretmenini tabancayla vurduğu belirlendi.

    Çocuk gözaltına alındı

    Okula polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, öğretmenini vuran çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Olay yanlışlıkla olmadı

    Polis Steve Drew, çocuğun tabancayı nasıl elde ettiğinin henüz bilinmediğini ifade ederken, olayın "kazara" gerçekleşmediğini de vurguladı.

    "Kara gün"

    Belediye Başkanı Phillip Jones ise yaptığı açıklamada, olayın "Kara bir gün" olduğunu söyledi. Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu.


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