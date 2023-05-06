ABD'de 63 yaşındaki öğretmen mastürbasyon yaparken yakalandı: Dolabından çıkan liste pes dedirtti ABD'de Batı Virginia eyaletinin Hancock bölgesinde bulunan bir okulda öğretmenlik yapan 63 yaşındaki Ronald Paul Harris, okulun bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı. Sapık öğretmenin yaptıkları ise bununla sınırlı kalmadı.

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ABD'de bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Ülkenin Batı Virginia eyaletinde bulunan Hancock bölgesindeki bir okulda tarih öğretmenliği yapan 63 yaşındaki Ronald Paul Harris, okulun bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı.

63 yaşındaki öğretmen, okulun bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleriyle teyit edilen olayın ardından 63 yaşındaki Ronald Paul Harris hakkında soruşturma başlatıldı.

Ancak yaşanan rezillik bununla da sınırlı kalmadı.

Soruşturma kapsamında tarih öğretmeni Ronald Paul Harris'in okuldaki dolabı incelemeye alındı.

Dolabından 'en seksi 10 öğrenci' başlıklı bir liste çıktı

Sapık öğretmenin dolabında bu kez de, "En seksi 10 öğrenci" başlıklı bir liste bulundu.

Listede kız öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

Sapık öğretmenin tacizine uğradığını itiraf etti

Öte yandan sapık öğretmene yönelik öğrencilerle konuşmaya karar veren yetkililere ismi sadece E.H. olarak açıklanan bir öğrenci Harris’in cinsel tacizine maruz kaldığını itiraf etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul edilen Harris ömür boyunca öğretmenlik görevinden uzaklaştırılırken hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.