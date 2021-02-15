Euro
8.4661
-0.7%
Dolar
6.9738
-0.88%
Altın
407.82
-1.03%
Borsa
1.559
1.31%
Bitcoin
340.273
-2.69%
EXEN Coin
17.34
-1.97%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    ABD’de 68 yıl sonra cezaevinden çıktı

    ABD’de 15 yaşında cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de 68 yıl sonra cezaevinden çıktı

    ABD'de yaşayan Joseph Ligon, 1953 yılında Philadelphia'da bir grup sarhoş gençle birlikte bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi.

    AVUKATI İSTEDİ

    Ligon’un 2006'dan beri avukatı olan Bradley Bridge, federal mahkemeye giderek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

    Bridge, "Anayasa, bir çocuğa dayatılan hem minimum hem de maksimum hükümler olmak üzere tüm hapis sürelerini bireyselleştirilmesini gerektiriyor.” dedi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Philadelphia Bölge Savcılığı, Bridge'in önergesini Kasım 2020’de kabul etti ve Ligon'un 90 gün içinde yeniden yargılanmasını veya serbest bırakılmasını emretti.  Bu kararın ardından Ligon, serbest bırakıldı.

    Joseph Ligon

    Joseph Ligon

    Joseph Ligon

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir