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    ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek

    Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan Lisa Montgomery adlı kadın, 12 Ocak’ta idam edilecek. Katil kadının zehirli iğne ile hayatına son verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 11:45
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    ABD'de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek

    ABD'de 52 yaşındaki Lisa Montgomery adındaki bir kadın, 2004 yılında Bobbie Jo Stinnett adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasındaysa karnını yararak doğmamış bebeğini çalmaya çalışmıştı.

    Korkunç cinayetin ardından hapse atılan Montgomery'ye duruşmasının ardından idam cezası verilmişti.

    ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLECEK

    ABD Adalet Bakanlığı Montgomery'nin idamının 8 Aralık'ta, zehirli iğneyle infaz edileceğini açıklanmıştı.

    İdam, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

    Lisa Montgomery'nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana'daki Terre Haute'de zehirli iğneyle gerçekleşecek.

    ABD de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek #1

    'HEZEYANLAR GÖRÜYORUM' DEMİŞTİ

    Kadının avukatları idamın gözden geçirilmesi için bir kez daha başvuru yapmaya hazırlanıyor.

    Lisa Montgomery, mahkemede cinayeti işlediği sırada hamile olduğunu sandığını, hezeyanlar gördüğünü ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek kendini savunmuştu.

    YALANI ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan araştırmalar sonucunda katil Lisa Montgomery'nin 4 çocuk annesi olduğu ve 4’üncü doğumundan sonra tüplerini bağlattığı ve bir daha hamile kalmasının mümkün olmadığı ve yalan söylediği ortaya çıkmıştı.

    ABD de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek #2

    MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALDI

    Lisa Montgomery, kurbanı Bobbie Jo Stinnett'le internette tanışarak bir süre online sohbet etmiş, zavallı kadını kendisinin de hamile olduğuna inandırarak buluşmaya ikna etmişti.

    Evine gittiği Bobbie Jo Stinnett'i önce boğan sonra da bıçakla karnını yararak bebeğini çalan Montgomery, cinayetin ertesi günü olayda mucize şekilde hayatta kalan bebekle birlikte bir ahırda saklanırken yakalanarak, tutuklanmıştı.

    ABD de 68 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edilecek #3

    68 YIL SONRA İDAM KARARI VERİLEN İLK KADIN

    Bobbie Jo Stinnett'in öldürüldükten sonra karnından alınan bebeği Victoria Jo Stinnett, şu anda 16 yaşında bir genç kız.

    Hakkında idam kararı verilen Montgomery ABD'de 68 yıl sonra idam edilecek ilk kadın olacak.

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