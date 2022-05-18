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    ABD'de 7 lobi, Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı

    ABD'de 7 lobi, Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı

    Ankara'nın F-16 talebi, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi. Beyaz Saray'a yapılan çağrıda, satışın durdurulması istendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:36
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    Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak için başvurusunu yapmıştı.

    ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, F-16 satışı konusunda Kongre'ye ön bilgilendirmede bulundu.

    ABD'deki lobilerin F-16 rahatsızlığı

    Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kongre'den, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatların satışına onay verilmesi istendi.

    Bunun üzerine ABD'de faaliyet yürüten ve aralarında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) de bulunduğu 7 lobi, F-16 satışına karşı itirazını dile getirdi.

    "F-16 talebini reddedin"

    Senato, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri ve Silahlı Hizmetler Komitelerinin liderlerinden, Biden yönetiminin Türkiye'ye 40 F-16 avcı uçağı ve modernizasyon kitlerini satma talebini reddetmeleri istendi.

    "ABD çıkarlarını ve Amerikan değerlerini..."

    Yapılan çağrıda, "bu silah sistemlerinin ABD çıkarlarını ve Amerikan değerlerini baltalayacak şekilde konuşlandırılacağı" savunuldu.

    "Ankara'ya yapılacak herhangi bir Amerikan silah satışının, dar bir şekilde tanımlanmış yasal koşullarla ve iki taraflı olarak kabul edilen kısıtlamalarla gerçekleştirilmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

    ABD de 7 lobi, Türkiye ye F-16 tedarikine karşı çıktı #1

    Kongre'ye mektup: Türkiye'ye F-16 satılması çıkarlarımıza uygun

    Türkiye hakkında asılsız iddialar öne sürülerek, "Türkiye, NATO ittifakının birlik çıkarlarını ve ABD ulusal güvenlik çıkarlarını neredeyse her gün baltalıyor." denildi.

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Kongre'ye mektup göndermiş, "Türkiye'ye F-16 satılması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun." diye belirtmişti.

    ABD de 7 lobi, Türkiye ye F-16 tedarikine karşı çıktı #2ABD de 7 lobi, Türkiye ye F-16 tedarikine karşı çıktı #3


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