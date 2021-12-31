ABD'de 7 yaşındaki çocuk, araçtayken vurularak öldürüldü

Araç seyir halindeyken arka koltukta oturan Dillan Burton, saldırının hedefi oldu. Polis, şüphelileri bulmak için iki aracın fotoğrafını paylaştı.

ABD, bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.

Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde seyir halindeki araçtaki 7 yaşındaki kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürüldü.

ARKA KOLTUKTA VURULDU

New York Post'un haberine göre polis, Dillan Burton'ın, 26 Aralık'ta akşam annesinin arabasının arka koltuğunda seyahat ederken vurulduğunu söyledi.

New Orleans Polis Departmanı'ndan, küçük kızın öldüğü olayda annesi Maquisha Burton ve 6 yaşındaki kardeşinin yaralanmadığı bilgisi paylaşıldı.

İKİ ARAÇ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Polis yetkilileri, 27 Aralık'ta şüpheli aracın yerini tespit etmek için yardım isteyen fotoğraf yayınladı. 29 Aralık'ta ise farklı bir aracın fotoğrafı paylaşıldı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell ve polis müfettişi Shaun Ferguson yaşanan şiddet olayı karşısında şok olduklarını vurguladıkları ortak açıklama yayınladı.

"DIŞARIDAKİ BİRİ, TETİĞİ KİMİN ÇEKTİĞİNİ BİLİYOR"

Olayın "dayanılmaz derecede trajik" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Şehirce, topluluk olarak bunu reddediyoruz. Bu çocuk bizden daha iyisini hak ediyordu. Dışarıdaki biri, tetiği kimin çektiğini biliyor. Öne çıkmalarına ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki anne Maquisha Burton, olayın ardından güvenli bir yere gitmek için olay yerinden uzaklaştığını, ağır yaralanan kızının daha sonra hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

"BUNU HAK ETMEDİ"

Burton, olayın etkisiyle şaşkına döndüğünü aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Neden benim çocuğuma bunu yapsınlar? Bunu neden Dillan'a yapsınlar ki? Dillan bunu hak etmedi. Bebeğim bunu hak etmedi. Neden çocuğum?"