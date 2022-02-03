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    ABD'de 75 yaşındaki kanser hastası, hastanede evlendikten iki gün sonra öldü

    Geçmişte bir dönem birlikte olan çift, ayrıldıktan yıllar sonra yeniden evlendi. Hastanede tedavi gören Eddie, törenden saatler sonra hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:36
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    ABD'de 75 yaşındaki kanser hastası, hastanede evlendikten iki gün sonra öldü

    ABD'de yaşayan Eddie adındaki kişi, 1970'li yıllarda Patty ile dünyaevine girdi.

    Çift, sadece bir yıl evli kaldıktan sonra boşanmaya karar verdi.

    Geçmiş yıllarda çok az iletişimde oldukları belirtilen ikili, beş yıl önce Eddie'nin doğum gününde yeniden sevgili oldular.

    KANSER TEŞHİSİ KONDU, KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Ekim 2021'de kanser teşhisi konulan 75 yaşındaki Eddie, ardından koronavirüse yakalandı.

    Geçen ay Eddie, 74 yaşındaki Patty'ye evlilik teklifinde bulundu. İki isim bu kez hastanede dünyaevine girdi.

    HASTANE ODASINDA DÜĞÜN

    Hastane personeli, çiftin düğünü için Eddie'nin kaldığı odayı çiçeklerle süsledi. Hastane CEO'su Julie Taylor, "Umarız bu gün Eddie ve Patricia için unutulmaz bir deneyim olmuştur." dedi.

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    "İNSANLARIN BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ OLDUĞUNUN KANITI"

    Taylor, "Bu, sevginin galip geldiğinin, insanların birlikte daha güçlü olduğunun ve zorlukların arasında keyifli anlar yaşandığının kanıtıdır. Onlarla birlikte kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak bizim için bir zevkti." ifadelerini kullandı.

    DÜĞÜNDEN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Mail'in haberine göre, Eddie'nin düğün töreninden iki gün sonra, 28 Ocak'ta hayatını kaybettiği açıklandı.

    Ailesinin, Eddie'nin ölümü sırasında yanında olduğu kaydedildi.

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