ABD'de 78 yaşındaki kadın, üçüncü kez banka soymaya kalkıştı ABD'de daha önce iki kez banka soygunu girişimi gerçekleştiren 78 yaşındaki Boonie Gooch isimli kadın, bir kez daha aynı yöntemi deneyince yakalandı.

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ABD'de 78 yaşındaki yaşlı kadının yaptığı bu kadar da olmaz dedirtti.

Daha önce 2 defa banka soygunu gerçekleştiren Boonie Gooch isimli kadın, üçüncü defa aynı suçlamayla karşı karşıya.

78 yaşında bir türlü bıkmıyor: Yine yakalandı

Missouri eyaletinde yaşan 78 yaşındaki Gooch, bir bankadan hırsızlık yapmaya çalışırken enselendi.

Gooch, 25 bin dolar kelafet ödemesi karşılığında serbest kalacağı maddesiyle birlikte cezaevine gönderildi.

1977 ve 2020'de denedi

Öte yandan Gooch daha önce de 1977'de ve 2020'de banka soygunu girişiminden ceza almıştı.

Yaşanan son soygun girişiminde ise Gooch'un, bir bankaya girerek 13 bin dolar talep ettiği ve bir not yazarak "Teşekkür ederim sizi korkutmak istemem" dediği görüldü.

Ayrıca County savcıları, olay yeri videosunda Gooch’un tezgâha vurduğunu ve veznedardan acele etmesini istediğini kaydettiğini söyledi.