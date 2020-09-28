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    ABD’de 89 yaşındaki pizzacıya 92 bin liralık bahşiş

    Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan pizzacı için bağış kampanyası başlatıldığı, toplanan paranın da bahşiş şeklinde verildiği öğrenildi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 10:01
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    ABD’de 89 yaşındaki pizzacıya 92 bin liralık bahşiş

    ABD’de yıllardır kuryelik yapan Derlin Newey turnayı, 89 yaşında vurdu.

    New York'ta yaşayan Valdez ailesine pizza götüren kurye Newey, 12 bin dolarlık (yaklaşık 92 bin TL) bahşişi kaptı.

    BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Kibarlığı ve güler yüzüyle tanınan Newey için Valdez ailesi TikTok hesaplarında bir bağış kampanyası başlattı. Newey’in bu kadar çok çalışmaması gerektiğini düşünen aile topladıkları 12 bin doları ‘TikTok ailesi’ adlıyla imzalı bahşiş çekini Newey’e teslim etti.

    ABD’de 89 yaşındaki pizzacıya 92 bin liralık bahşiş #1

    “BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM”

    Newey, “Teşekkürler dışında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım” diyerek, yaşadığı olayla ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

    ABD’de 89 yaşındaki pizzacıya 92 bin liralık bahşiş #2

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