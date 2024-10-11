Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD'de korkunç bir kaza meydana geldi.

Ohio eyaletinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki Clejuan Williams, 9 yaşındaki oğluna araç kullandırdı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİRDİ

Fren yerine gaz pedalına bastığı anlaşılan çocuk, arabayla babasının üzerinden geçti.

New York Post'un haberine göre 9 yaşındaki oğluna garajdan geri pozisyonda nasıl çıkacağını öğretmeye çalışan Williams, oğlu tarafından ezilerek hastaneye kaldırıldı.

SARHOŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, mahkeme kayıtlarında Williams'ın olay sırasında sarhoş olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu belirsizliğini korurken, Williams "çocuğu tehlikeye atmak" ve "trafik ihlali" gibi suçlarla da yargılanacak.