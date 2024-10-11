Haber Merkezi
ABD'de korkunç bir kaza meydana geldi.
Ohio eyaletinde meydana gelen olayda 36 yaşındaki Clejuan Williams, 9 yaşındaki oğluna araç kullandırdı.
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DİREKSİYON BAŞINA GEÇİRDİ
Fren yerine gaz pedalına bastığı anlaşılan çocuk, arabayla babasının üzerinden geçti.
New York Post'un haberine göre 9 yaşındaki oğluna garajdan geri pozisyonda nasıl çıkacağını öğretmeye çalışan Williams, oğlu tarafından ezilerek hastaneye kaldırıldı.
SARHOŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer, mahkeme kayıtlarında Williams'ın olay sırasında sarhoş olduğunun tespit edildiğini belirtti.
Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu belirsizliğini korurken, Williams "çocuğu tehlikeye atmak" ve "trafik ihlali" gibi suçlarla da yargılanacak.
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