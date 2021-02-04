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    ABD’de 95 yaşındaki yaşlı adam, alacağı olan çalışanı öldürdü

    Kendisine borcu olduğunu belirttiği kaldığı yaşam merkezinin çalışanını silahla vurarak öldüren yaşlı adam, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 10:22
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    ABD’de 95 yaşındaki yaşlı adam, alacağı olan çalışanı öldürdü

    ABD’nin Colorado eyaleti Lafayette ilçesindeki bir yaşam merkezinde yaşayan 95 yaşındaki Okie Payne, alacağı olduğunu iddia ettiği bir merkez çalışanını silahla vurdu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Lafayette Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Payne’nin gözaltına alındığını, vurulan çalışanın ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşam merkezi yetkilileri yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

    ABD’de 95 yaşındaki yaşlı adam, alacağı olan çalışanı öldürdü #1

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