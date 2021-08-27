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    ABD'de 98 bin kişinin daha koronadan ölebileceği belirtildi

    ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar koronavirüs nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.
    • AA
    • 27.08.2021 - 08:18
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 08:24
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    ABD'de 98 bin kişinin daha koronadan ölebileceği belirtildi

    ABD'de Washington Üniversitesi koronavirüs ölümlerine ilişkin bir araştırma hazırladı.

    Araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

    3 AYDA 98 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR

    Geliştirilen modele göre, aralık başına kadar ülkede 98 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini öngörüldü.

    ABD'de yaşanan dördüncü dalgayla Kovid-19 kaynaklı ölümlerin günde 1100'e yükselerek marttaki seviyeye ulaştığını açıklayan Washington Üniversitesi yetkilileri, ölümlerin eylül ortasında günde 1400 kişi seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

    YARISI ÖNLENEBİLİR

    Yetkililer, aynı modele göre ülkede herkesin maske takması durumunda öngörülen 98 bin ölümün yüzde 50'sinin önlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

    Yetkililer, dün 632 bini geçen ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, aralıkta 730 bini aşabileceğini vurguladı.

    ABD de 98 bin kişinin daha koronadan ölebileceği belirtildi #1

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