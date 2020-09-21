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- ABD'de acil iniş yapmaya çalışan uçak düştü: 4 ölü
ABD'de acil iniş yapmaya çalışan uçak düştü: 4 ölü
Arıza sebebiyle acil iniş yapmaya çalışan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 21.09.2020 - 12:08
- Güncelleme : 21.09.2020 - 12:08
ABD basınında yer alan haberlere göre, Teksas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza yaşandı.
ACİL İNİŞ SIRASINDA DÜŞTÜ: 4 ÖLÜ
İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü. Kazada kurtulan olmadı.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.