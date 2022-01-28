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    ABD'de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi

    Florida eyaleti açıklarında 22 Ocak'ta hava şartları nedeniyle devrilen teknedeki kayıp 34 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.
    • AA
    • 28.01.2022 - 07:24
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    ABD'de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi

    ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jo-Ann F. Burdian, basın toplantısında, denizde kaybolan 39 kişiden 5’inin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

    "TÜM BÖLGEYİ BİRÇOK KEZ ARADIK"

    Burdian, bütün bölgeyi birçok kez aradıklarını vurgulayarak, bu aşamadan sonra aramaları durdurmanın dışında yapılacak fazla bir şey olmadığını düşündüklerini kaydetti.

    40 YOLCULU TEKNE, FIRTINADA ALABORA OLDU

    ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Bahamalar'dan 22 Ocak’ta 40 yolcu ile hareket eden 7 metre uzunluğundaki teknenin kısa bir süre sonra fırtınaya yakalanarak alabora olduğu bildirilmişti.

    ABD de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi #1

    BOTA TUTUNAN BİR KİŞİ KURTARILDI

    Bölgedeki ticari vasıtalar tarafından, Florida Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı duyurulmuş, söz konusu kişinin, teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtilmişti.

    ABD de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi #2

    KAÇAK GÖÇMEN SORUŞTURMASI YAPILIYOR

    ABD İçgüvenlik Bakanlığının, kurtarılan kişinin sorgulanması sonrasında, olayın insan kaçakçılığı yapan suç örgütü kapsamında incelediği bilgisi paylaşılmıştı.

    ABD de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi #3

    ABD de alabora olan teknedeki 34 kişiden ümit kesildi #4


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