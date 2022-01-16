Amazon paketlerini taşıyan kargo trenleri yağmalanırken, yağmanın gerçekleştiği alan çöplüğe döndü.

Son zamanlarda ABD'de sık sık meydana gelen yağma olaylarının bir yenisi daha yaşandı.

Yağma felaketinin son kurbanı da online alışveriş devi Amazon oldu.

Alışveriş paketlerinin taşındığı kargo treni Los Angeles'tan geçerken yağmacıların hedefi oldu.

Bir grup hırsızın trenlere atlayıp konteynırları zorla açmasının ardından binlerce paket raylara saçıldı. Ortada kalan paketler de hırsızlara yem oldu.

KARGO TRENLERİ YAĞMALANIYOR

Los Angles'ta hızla yayılan suç dalgasında, hırsızlar kargo trenlerinin vagonlarına atlayarak kontyner kapaklarını açıyor. Son gerçekleşen olayda da vagon kapıları açılınca binlerce paket yollara saçıldı.

Suç şebekesinin hazırda bekleyen elemanları yollara saçılan paketleri açıp değerli olanları yağmaladı. Yerel televizyon ekipleri, bir tren soyguncusunun elindeki paketlerle kaçtığını ve polis memurlarının da kendisi ile beraber iki şüpheliyi kovaladığını canlı olarak yayınladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞTU

Olaydan geriye büyük bir paket denizi kaldı. Koronavirüs evde test kitleri de dahil olmak üzere hırsızların almadığı binlerce kutu banliyö alanında büyük bir çevre kirliliğine neden oldu.

Demiryolu şirketi Union Pacific, bir ay önce rayların bir bölümündeki parçalanmış ambalajları temizlemişti, ancak bu hafta bir kez daha aynı manzaralar oluştu.

Pisti korumak için kendi polis gücünü işleten Union Pacific yaptığı açıklamada, kargo hırsızlıklarındaki artıştan endişe duyduğunu ve güvenliği artırdığını belirtti.

ABD'de Amazon ürünlerini taşıyan kargo treni yağmalandı VİDEO



LÜKS MAĞAZALARA BASKIN

Kasım ayında Amerika'nın en işlek limanı olan Los Angeles Limanı'ndan yük taşıyan trenlere peş peşe baskınlar yapıldı. Hırsızlar son zamanlarda şehir merkezine yaklaşan trenleri hedef alıyor, atlıyor ve içeri giriyor.

Benzer suçların çoğu demiryolunun yanında yer alan evsiz kamplarının bulunduğu bölgede gerçekleşiyor. Ancak suç dalgası tren yağmaları ile kalmadı, Los Angeles'taki çeteler lüks mağazalara baskın düzenleyip pahalı ürünleri alıp kaçıyor.

KEFALETSİZ POLİTİKA NEDEN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Eleştirmenler, suç dalgasını hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmayı amaçlayan kefaletsiz politikaya bağladılar. Los Angeles'taki suç oranları geçen yıl yüzde 3,9 arttı ve mülk suçları aynı dönemde yüzde 4,2 arttı.