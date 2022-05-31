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    ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferine iptal

    ABD'de Anma Günü (Memorial Day) tatilinde 2 bin 500’den fazla uçak seferi Kovid-19 sonrası yeni yapılanma ve kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.
    • 31.05.2022 - 19:28
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    ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferine iptal

    Uçuş verilerini takip eden FlightAware internet sitesine göre, hafta sonu ve dün ABD genelinde 2 bin 500’den fazla uçuş iptal oldu, 2 bin 400 sefer de gecikti.

    İptal gerekçesi gök gürültülü hava şartları

    Hava yolları şirketleri, uçuş iptalleri ve gecikmelere neden olarak ülkenin bazı bölgelerinde yoğun gök gürültülü hava şartları ile Kovid-19 salgınına bağlı seyahatlerdeki yavaşlamanın ardından uçuş ekiplerini yeniden yapılandırmada yaşanan sorunları gösterdi.

    Geçen yıla oranla yüzde 10 artış yaşandı

    Öte yandan ABD Ulaştım Güvenlik Dairesi (TSA), Anma Günü hafta sonunda toplam 6,5 milyon yolcunun güvenlik taramasından geçtiğini, bu rakamın 2021 verilerine göre yüzde 10 artışa denk geldiğini bildirdi.

    AA'nın haberine göre ABD’de, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayısın son pazartesi Anma Günü olarak kutlanırken o hafta sonu yaz dönemi tatil sezonunun açılışı olarak da kabul ediliyor.

    ABD de Anma Günü tatilinde 2 bin 500 den fazla uçak seferine iptal #1


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