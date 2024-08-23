ABD’de arabada bırakılan 9 aylık bebek hayatını kaybetti ABD’nin Teksas eyaletinde polis, 9 aylık bir bebeğin 7 saatten fazla arabada tek başına bırakıldığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA

ABD’nin Teksas eyaletinin Beeville bölgesinde üzücü bir olay yaşandı.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, 9 aylık bir bebeğin sıcakta bir arabanın içinde 7 saat bırakılması sebebiyle öldüğünü açıkladı.

Konuya dair açıklama yapan ve olayın cinayet olduğunu söyleyen polis, herhangi bir suçlama yapılmadığını da belirtti.

BÜYÜKANNESİ BULDU

Polis açıklamasında, “Yapılan ön soruşturmada çocuğun büyükannesinin bu sabah saat 08.30 sularında çocuğu arabasının arka koltuğunda çocuk güvenlik koltuğunda bıraktığı tespit edilmiştir. Çocuk saat 16.00 sularında büyükannesi tarafından tepkisiz halde bulunmuştur.

Olay cinayet olarak değerlendiriliyor. Beeville polisine Kamu Güvenliği Departmanı Teksas Korucuları yardım ediyor. Şu anda bu olayla ilgili olarak herhangi bir suçlama yapılmamıştır, ancak bu tür suçlamaların yapılması beklenmektedir.” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİYE KADAR 26 ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Kids and Car Safety isimli sivil toplum kuruluşu, bu yıl ülke çapında arabada bırakılarak ölüme sebebiyet veren 26 ölüm bildirildiğini ifade etti.

Kuruluş, 1990'dan bu yana ABD'de en az arabada bırakılarak hayatını kaybeden 1.108 ölüm meydana geldiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)