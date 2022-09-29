Yakıt alma konusunda büyük çaba harcayan şoförün hareketleri kaydedildi.

ABD'de kameralara ilginç anlar yansıdı.

Akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, aracına yakıt almak istedi.

Aracını pompaya uzak park eden sürücü ilk denemesinde başarısız oldu.

Yakıt alamayan şoförün girişimleri

O anlar, istasyondaki başka bir araç tarafından kaydedilirken, videoyu çekenler kendilerini gülmekten alamadı.

Aracıyla defalarca döndü

İstasyonun etrafında aracıyla defalarca dönen şoförün çabaları dikkatlerden kaçmadı.

O sırada istasyonda bekleyen bir kişi de olan biteni büyük bir dikkatle izledi. Söz konusu şoför, son denemesinde yakıt almayı başardı ve oradan ayrıldı.

ABD'de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları ViDEO