Petrol
86.73
-1.50%
Euro
17.9322
-0.49%
Dolar
18.5423
0.13%
Altın
980.38
-0.72%
Borsa
3216
0.00%
Bitcoin
361.301
3.04%
BTXN Coin
10.67
1.04%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    ABD'de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları

    Yakıt alma konusunda büyük çaba harcayan şoförün hareketleri kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları

    ABD'de kameralara ilginç anlar yansıdı.

    Akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, aracına yakıt almak istedi.

    Aracını pompaya uzak park eden sürücü ilk denemesinde başarısız oldu.

    Yakıt alamayan şoförün girişimleri

    O anlar, istasyondaki başka bir araç tarafından kaydedilirken, videoyu çekenler kendilerini gülmekten alamadı.

    Aracıyla defalarca döndü

    İstasyonun etrafında aracıyla defalarca dönen şoförün çabaları dikkatlerden kaçmadı.

    O sırada istasyonda bekleyen bir kişi de olan biteni büyük bir dikkatle izledi. Söz konusu şoför, son denemesinde yakıt almayı başardı ve oradan ayrıldı.

    ABD'de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları ViDEO

    ABD de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları #1

    ABD de aracına yakıt koyamayan sürücünün zor anları #2


    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saat sürdü
    Gündem

    Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 4 saat sürdü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 41 oldu
    Gündem

    Muş'ta evlat nöbetindeki aile sayısı 41 oldu

    Görüş Bildir