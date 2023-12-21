ABD'de araştırma: Kira artışları erken ölüme yol açıyor Araştırmacılar, gelirinin önemli bir bölümünü kiraya aktaranların ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.

ensonhaber.com

ABD'de yürütülen bir araştırma, yüksek maliyetli kiraların erken ölümle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Sonuçları Social Science & Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, karşılanamayan konut maliyetleri nedeniyle kiracıların erken ölme riski daha yüksek olabilir.

Kira-ölüm riski ilişkisi

Araştırmacılar, 2000 yılında gelirinin yüzde 50'sini kiraya ödeyen bir kişinin gelecek 20 yıl içinde ölme olasılığının, gelirinin yüzde 30'unu kiraya ödeyen bir kişiye göre yüzde 9 daha fazla olduğunu buldu.

Gelirinin yüzde 70'ini kiraya ödeyen birinin ise ölme ihtimalinin yüzde 12 daha fazla olduğu tespit edildi.

Sağlık ve gıdada yeterli harcamayı yapamıyorlar

Bu kişilerin, yüksek kira fiyatları nedeniyle sağlık ve gıda alanlarında yeterli harcamayı yapamadığına dikkat çekildi.

Yüksek kira sorununun yanı sıra evsizlikle mücadele edenlerin, strese bağlı kalp, cilt, kas, uykusuzluk gibi sağlık sorunları yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

"Büyüklüğü bizi şaşırttı"

Princeton Üniversitesi'nde çalışmanın baş yazarı Nick Graetz, "Maliyetler ile ölüm riski arasındaki ilişkinin büyüklüğü bizi şaşırttı." dedi.

Artan kiralar göz önüne alındığında mevcut tablonun "büyük bir sorun" olduğunu belirten Graetz, "Bu, nadir görülen bir durum değil." ifadesini kullandı.

Evi boşaltma tehdidi de risk oluşturuyor

Karşılanamayan kiranın sonuçlarına ek olarak, evi boşaltmakla tehdit edilmenin bile ölüm oranlarında yüzde 19'luk bir artışla ilişkili olduğu tespit edildi.

Evi boşaltma kararı alınması ise ölüm riskinde yüzde 40 artışla ilişkilendirildi.