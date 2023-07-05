ABD'de arızalanan eğlence treni korku dolu anlara sahne oldu ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir festival alanındaki eğlence treninin arızalanması nedeniyle 8 kişi, saatlerce baş aşağı mahsur kaldı.

İHA

ABD’nin Wisconsin eyaletine bağlı Crandon kentinde pazar günü düzenlenen Forest County Festivali'nde eğlence treninin arızalanması, korkulu anlar yaşanmasına yol açtı.

Trenin dönüş sırasında arızalanması nedeniyle 8 kişi, baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Baş aşağı şekilde saatlerce kurtarılmayı beklediler

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları vinçle indirdi.

Crandon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun yaklaşık 4 saat sürdüğü ifade edilirken, 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiği belirtildi.

Geçici süreliğine kapatıldı

Eğlence treninin, inceleme ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar kapatılmasına karar verildi.