ABD'de aşık gardiyan mahkumu kaçırdı

Mahkumu hapishaneden kaçıran kadın gardiyan, 10 gün kaçtıktan sonra yakalandı. Üç araba değiştirerek kaçan çift kaza yaptı. Gardiyan hayatına son verdi, mahkum hapishaneye geri döndü.

ABD'nin Alabama eyaletinde gardiyan Vicky White (56), cinayetten 75 yıl hapis cezası yiyen suç makinası mahkum Casey White'ı (38) kaçırdı.

Gardiyanın, sevgilisi Casey White'ı 29 Nisan sabahı cezaevinden sağlık kontrolü için çıkardığı öğrenildi.

Kadın gardiyanın, mahkum sevgilisini hapishaneden çıkarma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

25 bin dolar ödüllü arama

Yetkililer, soyadı benzerliği olan çiftin yakalanması için vatandaştan yardım isteyerek, ihbar edene 25 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.

Binlerce çağrıyı değerlendiren ekipler, pazar günü turuncu bir SUV araçla dolaşan ikiliyi takibe aldı.

Kaza yapan firariler, 10 günlük takip sonucu Indiana eyaletinde başka bir araçla yakalandı.

İdam edilebilir

Aracı kullanan Vicky White, polisi görünce kendini vurdu ve kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeniden hapishaneye götürülen Casey White'ın ise idam edilebileceği belirtildi.

Lauderdale Polis Müdürü Rick Singleton, White için “bir daha gün ışığı görmeyecek” dedi.

“Ona hayatımı emanet ederdim”

Olay günü işteki son mesaisi olduğu öğrenilen Vicky White'ın evini piyasa değerinin altına sattığı, arkadaşlarına da plaj kenarında yaşamak istediğini söylediği belirlendi.

Lauderdale Bölge Savcısı Chris Connolly ise White için “Ona hayatımı emanet ederdim. Sağlam biriydi” diye konuştu.

Birçok suçtan kaydı var

Cinayet davası devam eden 38 yaşındaki mahkum, soygun, araç hırsızlığı ve polisten kaçmaktan hüküm giymişti.