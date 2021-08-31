ABD'de askerlerin liderliğini eleştiren yarbaydan ‘akıl sağlığı muayenesi’ istendi

Afganistan'da kaosa neden olan çekilmenin sorumlusu olarak ABD'li komutanları gösteren ordu görevlisi Yarbay Stuart Scheller'e, 'akıl sağlığı muayenesi' emri verildi.

ABD ordusunda görevli Yarbay Scheller, yayınladığı bir videoda ABD ordusundaki liderlerin Afganistan’dan çekilme konusunda başarısız olduğunu ifade etti.

Scheller, “Üst düzey liderler bizi hayal kırıklığına uğrattı. ‘Biz bu işi batırdık’ diyemiyorlar.” dedi.

On binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan videoda Scheller, Kabil Havalimanı’nın tahliyeler öncesi güvenlik çemberine alınmamasını da stratejik hata olarak değerlendirdi.

AKIL SAĞLIĞI MUAYENESİ İSTENDİ

Scheller, en son yaptığı paylaşımda, üslerinin kendisine ‘akıl sağlığı’ için muayene olması konusunda emir verdiğini duyurdu.

“SİSTEM ÇÖKECEK, BEN DEĞİL”

Scheller, son yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sizi korkuttuysam özür dilerim. Ama şunu bilin ki, duygularıma rağmen sözlerim her zaman dikkatle düşünüldü. İkincisi, önceki gönderilerde belirtildiği gibi üst düzey liderlerin hesap verebilirliği, askerlerdeki suçluluk veya utanç duygularını bireysel danışmanlıktan daha fazla hafifletecektir. Binlerce hayat kurtulabilirdi.

Hiçbir yere gitmiyorum. Herkes sistemin ağırlığının üzerime çökmesinden korkuyor. Ama sizin bilmediğin bir şey biliyorum, çökecek olan sistem, ben değilim. İstifamı veriyorum. Ben de çoğunuz gibi çok korkuyorum. Ama cesaret korkunun yokluğu değil, üstesinden gelme yeteneğidir. Günün sonunda, hesap verebilirlik ve dürüstlükle durursam sistem beni yenemez.”