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- ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı
- İHA
- 18.06.2021 - 09:46
- Güncelleme : 18.06.2021 - 10:08
ABD’de, Asya kökenli vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılar gün geçtikçe artıyor.
New York'un Brooklyn bölgesinde bisikleti ile dağıtıma çıkan Asya kökenli bir kurye, saldırıya uğradı.
53 yaşındaki kurye, arkasından yaklaşan başka bir bisikletli tarafından bıçaklandı.
Sırtından yaralanan kurye, kontrolünü kaybederek yere düştü.
KAMERAYA YANSIDI
Saldırgan ise yoluna devam ederek kayıplara karıştı.
Çevredeki güvenlik kameraları, olay anlarını saniye saniye kaydetti.
ABD'de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırının nefret suçu olarak soruşturulduğu duyuruldu.
Saldırganın yakalanması için New York Polis Departmanı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girdi.
Ayrıca halktan da yardım istendi.