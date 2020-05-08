ABD'de AVM'lerin açıldığı ilk gün kadınların kavgası

Georgia eyaletinde alışveriş merkezinin koronavirüs kısıtlamalarından sonra açıldığı ilk gününde, kavga çıktı. Üç kadın arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde, salgına yönelik normalleşme çerçevesinde alışveriş merkezleri kısmi olarak açılmaya başladı.

Açılan bir AVM'nin otoparkında, 3 kadın arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde, yerde kavga eden iki kadın ve bir de onları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi yer aldı.

KAVGAYA BİR ADAM DAHİL OLDU

Aynı anda başka bir kadının da yerdeki kadınlardan birine şiddet uygulamaya çalıştığı kavgada, bir adamın kavgaya dahil olarak kadınlardan birine tekme attığı görüldü.

ABD'de AVM otoparkında 3 kadının kavgası İZLE

Güvenlik görevlisine de müdahale eden adam, yerdeki kavga eden kadınlardan birini kaldırıp, onunla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

“NASIL DAVRANACAKLARINI BİLMİYORLARSA EVDE KALSINLAR”

Yerel medya, 3 kadının alışveriş merkezinin yemek bölümünde tartıştıklarını ve daha sonra da otoparkta kavga etmeye başladığını yazarken, olayla ilgili yerel medyaya konuşan bir kişi ise “İnsanlar evlerinden nasıl çıkacaklarını ve halka açık yerlerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlarsa, evlerinde kalsınlar. Bu stresli bir dönem, bu yüzden evde kal.” ifadelerini kullandı.

İLK EYALETLERDEN BİRİ

Georgia Valisi Brian Kemp, 24 Nisan’da koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başlayarak ve ekonomiyi yeniden başlatarak bunu yapan ilk eyaletlerden biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın bile bu hamlenin henüz ‘çok erken’ olduğunu düşündüğü belirtildi.

GEVŞETMELER BAŞLADI

Koronavirüs salgınında zirveyi geride bırakan birçok ülke, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlıyor.