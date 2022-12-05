ABD’de baba, 11 aylık kızını önce boğdu sonra parçaladı

11 aylık kızını boğduktan sonra bıçakla parçalayan Christopher Francisquini, bir vatandaşın ihbarı üzerine yakalandı.

ABD’de yaşayan 31 yaşındaki Christopher Francisquini, 18 Kasım’da, 11 aylık kızını Camilla’yı önce boğdu, ardından cansız bedenini bıçakla parçalayıp kaçtı.

Kan donduran cinayet adeta ülke gündemine düştü. Cinayete kurban giden Camilla’nın cansız bedeni, bir aile üyesi tarafından bulundu.

Vahşi bir cinayete imza atan Francisquini, otobüs durağında kendisini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine, kaçtıktan 2 hafta sonra yakalandı.

Cezaevinden çıkıp cinayeti işledi

Sabıka dosyasının kabarık olduğu öğrenilen Franciquini'nin, önceleri birçok ceza aldığı ve cinayet suçlaması ile hapse atıldığı, kızını öldürdüğü sırada af kapsamında eve gönderildiği, cinayetin ardından da bileğindeki kelepçeyi söküp kayıplara karıştığı bildirildi.

1 yaşını kutlayacaktı

Camilla, cinayete kurban gitmeseydi cumartesi günü 1. yaş gününü kutlayacaktı. Cinayet sonrası cani baba, 25 bin dolar ödülle aranıyordu.