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    ABD'de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada

    Havalimanında hareket halindeki bagaj bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki çocuk panik yarattı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:16
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    ABD'de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada

    ABD'nin Minnesota eyaletindeki MSP Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizm hastası çocuk, çevredekileri korkuttu.

    Minnesota polisi, banda çıkan 9 yaşındaki çocuğun şans eseri yara almadığını belirtti.

    X-RAY'E GİRDİ, YARDIMINA PERSONEL YETİŞTİ

    Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun x-ray cihazına girdiği görüldü. Bagaj bandında yaklaşık 10 dakika boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.

    ABD'de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada VİDEO

    ABD de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada #1

    ABD de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada #2

    ABD de bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada #3

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