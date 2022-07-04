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    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı

    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı

    ABD'de İllinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 21:02
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    ABD'nin İllionis kentinde Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı.

    İllinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi.

    5 ölü, 16 yaralı

    Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

    "Şehir merkezinden uzak durun"

    Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun." dedi.

    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı VİDEO


    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı #1

    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı #2

    ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı: 5 can kaybı, 16 yaralı #3


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