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    ABD'de banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı

    Darren James isimli adam, uyandığında hesabına yaklaşık 50 milyar dolar para yattığını gördü. Bir anda dünyanın en zengin 25'inci kişisi olan James, durumu hemen bankaya haber verdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:46
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    ABD'de banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı

    ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Darren James isimli adamın başına hayrete düşüren bir olay geldi.

    Bir sabah uyandığında telefonuna gelen bildirime bakan James, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu gördü.

    Hesabına yaklaşık 50 milyar dolar yattığını gören James, bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.

    Hesabına yatan para dünyanın en zengin 25'inci insanı yaptı

    Hesabına gelen havale ile dünyanın en zengin 25’inci insanı olan James, bu durumu eşine de söyledi.

    2 çocuk babası James yerel medyada, “Bu çok çılgıncaydı, hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim.” dedi.

    Daha sonra banka yetkililerine durum hakkında bilgi veren James, “Kimin bu tür paralara sahip olduğunu bilmiyoruz. Bankayla iletişime geçip bir hata olduğunu söyledik ve paranın sahibine ulaştırılması için işlem başlattık.” ifadesini kullandı.

    ABD de banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı #1

    Banka parayı hesabından çekti

    Banka yetkilileri, hemen parayı geri almak için çalışmaya başladı, ancak paranın nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemediler.

    Birkaç gün içinde sorun çözüldü ve para James ailesinin hesabından alındı.

    ABD de banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı #2


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