ABD'de barınaklarda tutulan yüzlerce refakatsiz göçmen çocuk koronavirüse yakalandı

ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan refakatsiz göçmen çocukların yaklaşık yüzde 3'nün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

ABD'nin Meksika sınırından ülkeye giriş yapan refakatsiz göçmen çocukların yüzde 10'unda koronavirüs tespit edildi.

300'DEN FAZLA ÇOCUK İZOLE EDİLDİ

Axios’un ABD Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, yakalandıktan sonra koronavirüs testi yapılan ve pozitif çıkan 319 refakatsiz göçmen çocuğun diğer göçmen çocuklardan ayrı tutularak izole edildiği ifade edildi.

Haberde, geçen ay Biden yönetimi tarafından açılan Teksas'a bağlı Corrizo Spring’teki sığınakta koronavirüs testi pozitif çıkan çocukların oranının ise yüzde 10’lara kadar çıktığına dikkat çekildi.

2020'DE 3 BİNE YAKIN ÇOCUK POZİTİF ÇIKMIŞTI

2020’de koronavirüs testi pozitif çıkan refakatsiz göçmen çocukların oranının yüzde 7,4 olduğu bilgisi paylaşılan haberde, bunun da 2 bin 897 rakamına tekabül ettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber, koronavirüs testi yapılan göçmen çocukların söz konusu oranlarda pozitif çıkmasının beklendiğini, bakanlığa ait 22 eyaletteki 200 tesiste gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Sağlık Bakanlığına ait tesislerde 11 bin 500’den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulunduğu bilgisi paylaşıldı.