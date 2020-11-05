ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarını değiştirebilecek eyaletler

Seçimlerde Joe Biden önde görünse de oy sayımının devam ettiği kritik eyaletler, gidişatı değiştirme potansiyeli barındırıyor.

ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde son duruma göre Demokrat aday Joe Biden 264 delegeye, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delegeye sahip oldu.

Beyaz Saray'a giden yol 270 delegeden geçerken, halihazırda en avantajlı isim Biden... Mevcut durum devam ederse Biden, 270'e karşı 268 delegeyle seçimi kazanacak.

ABD'DE OLASI SENARYOLAR

Ancak kritik eyaletlerde oy sayımları bitmediği için Trump şansını koruyor. Hal böyleyken, gözler olası senaryolara çevrildi.

Michigan ve Wisconsin'de kazanan taraf Demokratlar olsa da Cumhuriyetçiler sonuçları kabul etmeyerek mahkemeye gitti.

NEVADA EYALETİ KRİTİK

ABD Başkanı Donald Trump, oyların yüzde 86'sının sayıldığı ve oy farkının 8 binden az olduğu Nevada'da gidişatı değiştirebilir.

Şu anda sayımların devam ettiği 20 delegeli Pensilvanya, 15 delegeli Kuzey Carolina, 16 delegeli Georgia ve 3 delegeli Alaska'da önde giden Trump, 6 delegenin bulunduğu Nevada'yı alması halinde delege sayısını 274'e yükselterek Beyaz Saray'daki koltuğunu 4 yıl daha koruyacak.

ARIZONA'DA SON DURUM

11 delegeli Arizona'da da oyların yüzde 86'sı sayıldı. Biden oyların yüzde 50,7'sini, Trump ise yüzde 47,9'unu aldı.

Trump, sadece bu eyalette ipi göğüslemesi halinde başkanlığı garantileyen taraf olacak.

Trump, Biden'ın önde olduğu Nevada ve Arizona'yı alıp, Pensilvanya'yı kaybederse kazanan taraf Biden olacak.