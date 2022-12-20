ABD'de Bayraktar Kızılelma yorumu: 10 ay içinde ilk uçuşunu yaptı

Savunma alanındaki internet sitesi, yeni nesil savaş uçağından övgüyle söz etti. Uçağın hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturacağı, yalnızca aylar içinde uçmayı başardığı kaydedildi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor.

Kızılelma, geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ABD merkezli savunma dergisi Defense News, gelişmeyi "Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyurdu.

"Hava kuvvetlerinin omurgası"

Baykar'ın öz kaynaklarıyla geliştirilen uçak için "Drone'un Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor." denildi.

"10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti"

Dergi, "Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti." diyerek Baykar'ın Kızılelma projesinin hızına övgü yaptı.

Haberde, Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı.

Özel proje: 10 yıldan fazladır üzerinde çalışıyor

Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekilerek, mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi.

ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta, Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti.

Bayraktar Kızılelma projesi

Türkiye merkezli savunma şirketi Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.

14 Kasım'da üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti.

"Daha fazla yerde tutamadık, uçtu"

AA'nın aktardığına göre, burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu dün gerçekleştirmişti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Daha fazla yerde tutamadık, uçtu. Rabb'imize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma paylaşımı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu ViDEO