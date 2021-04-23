Bir ailenin kullandığı 36 kilo patlayıcı bölgede deprem etkisi yaratırken, patlama sonucunda çevredeki evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Kingston kasabasında yaşayan bir aile, yeni doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için düzenlenen partide 36 kilo patlayıcı kullandı.

Patlama, en az 20 mil uzaklıkta da hissedilirken, deprem zannedildi.

Meteorologlar kayda değer bir sismik faaliyet olmadığını doğruladıktan sonra diğer olasılıklar gündeme geldi.

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Polisin araştırmasına göre, bölgedeki Torromeo taş ocağına giden aile, güvenli olacağı gerekçesiyle patlayıcıları burada ateşledi.

Ancak patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin zarar gördü.

Polis, Tannerite marka patlayıcı kullanıldığını tespit ederken, olay sırasında çevrede yaşayan Sara Taglieri, "Bu korkunç patlamayı duyduk. Resimleri duvarlarımızdan düşürdü. Ben bu gibi aptallıklara hazırım, ama bu çok aşırıydı." ifadelerini kullandı.

ABD'de bebeğin cinsiyetini öğrenmek için patlayıcı kullanıldı ViDEO

ERKEK OLACAK

Kimsenin yaralanmadığı olayda, patlayıcıları alan kişi ise polise teslim oldu.

Öte yandan, partinin videosunu izleyen polisler, doğacak çocuğun cinsiyetinin erkek olacağını doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, verilecek cezanın soruşturmanın tamamlanmasının ardından belli olacağı öğrenildi.

ÖLÜME SEBEBİYET VERDİ

Öte yandan, ABD'de patlayıcı maddelerle kutlanması artık gelenek haline dönüşen cinsiyet partileri, geçmiş dönemlerde can aldı.

Mart ayında iki pilot, cinsiyet partisi nedeniyle havaya saçılan pembe toz bulutuna girip kontrollerini kaybederek Cancun açıklarında hayatlarını kaybetmişti.

2020'de ise Kaliforniya'da bir cinsiyet partisinde kullanılan bir duman üretme cihazı nedeniyle 2 bin 800 hektardan fazla alan yanmıştı.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİ

Aynı şekilde, Nisan 2017'de ABD sınır devriyesinde görevli Dennis Dickey, çocuğunun cinsiyet partisinde patlayıcılarla dolu bir hedefe ateş ettikten sonra Arizona ormanlarında 47 bin dönümlük alanı yakarak 8 milyon dolarlık hasara neden olmuştu.

Temmuz 2019'da, cinsiyeti açığa çıkarma hareketinin öncülerinden Jenna Karvunidis ise uygulamayı 'yeniden değerlendirme' zamanının geldiğini söylemişti.