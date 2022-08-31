Petrol
96.14
-1.74%
Euro
18.3037
0.51%
Dolar
18.1992
-0.01%
Altın
1.002
-0.46%
Borsa
3171
0.20%
Bitcoin
368.290
1.31%
BTXN Coin
4.20
2.18%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    ABD'de beklenen yaşam süresi düştü

    ABD'de beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de üst üste iki kez gerilediği bildirildi.
    • 31.08.2022 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de beklenen yaşam süresi düştü

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76,1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78,8 idi.

    Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.

    Kadınlarda 2 yıl, erkeklerde ise 3 yıl gerileme

    Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79,1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73,2'ye gerilediğini duyurdu.

    En çok düşüş Kızılderililerde görüldü

    Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83,5 yıl ile Asya kökenliler oldu.

    AA'da yer alan habere göre, Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6,5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.

    Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

    ABD de beklenen yaşam süresi düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti
    3. Sayfa

    İETT şoförü 'Aracın kliması çalışmıyor' diyerek yolcuları indirip mağdur etti

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu

    Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması
    Dünyadan futbol

    Real Madrid'in robotlarla frikik çalışması

    Görüş Bildir