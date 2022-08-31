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ABD'de beklenen yaşam süresi düştü
- 31.08.2022 - 20:54
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı rapora göre, ülkede beklenen yaşam süresi 2020'de 77 iken, 2021'de 76,1'e düştü. Bu rakam 2019'da 78,8 idi.
Beklenen yaşam süresinin gerilemesinde Kovid-19 salgınının etkili olduğu belirtildi.
Kadınlarda 2 yıl, erkeklerde ise 3 yıl gerileme
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS), iki yıllık süreçte kadınların beklenen yaşam süresinin 2 yıl düşerek 79,1'e, erkeklerin ise 3 yıl 1 ay düşüşle 73,2'ye gerilediğini duyurdu.
En çok düşüş Kızılderililerde görüldü
Rapora göre, beklenen yaşam süresi en kısa olanlar 65 yıl 2 ay ile Kızılderililer, en uzun olanlar ise 83,5 yıl ile Asya kökenliler oldu.
AA'da yer alan habere göre, Amerikan ve Alaska yerlilerinin beklenen yaşam süresinin Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana 6,5 yıldan fazla kısaldığına, Asya kökenli Amerikalılarda ise bu oranın 2 yıl olduğuna dikkat çekildi.
Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.