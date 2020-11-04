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    ABD'de Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı

    ABD'de Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı

    ABD'de seçim sonuçları merakla beklenirken, Beyaz Saray yakınlarında polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 02:35
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:02
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    Bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere odaklandı. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken kritik eyaletlerdeki oylar, başkanı belirleyecek.

    Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında çekişmeli mücadelelere sahne olacak seçim sonuçları öncesi, ülkede ortam gergin.

    Ülkede seçim sonuçlarının kaos yaratacağı düşüncesi hakim. Olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor.

    ULUSAL MUHAFIZLAR SOKAKLARDA KONUŞLANDI

    Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

    Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.

    Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

    ABD'de olası gösterilere karşı Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı İZLE

    POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

    Amerika'nın federal eyaletinde bulunan Beyaz Saray yakınlarında gösteriler başladı.

    Beyaz Saray yakınında Biden destekçisi göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

    ABD'de Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı İZLE


    ABD de Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı #1

    ABD de Beyaz Saray yakınlarında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı #2

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