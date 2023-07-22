ABD'de beyin yiyen amip 2 yaşındaki çocuğun sonu oldu Nevada eyaletinde 2 yaşında bir çocuk kaplıcada kaptığı “beyin yiyen amip” nedeniyle kaldırıldığı hastanede 7 günlük savaşının ardından hayatını kaybetti.

İHA

ABD’nin Nevada eyaletinde az rastlanan bir olay yaşandı.

2 yaşındaki bir çocuk doğal bir kaplıcada beyin yiyen amiplere maruz kaldı.

Bunun ardından ateş ve kusma şikayetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Woodrow Bundy isimli çocuk kaldırıldığı hastanede 7 gün süren hayatta kalma savaşını kaybetti.

"Cennette sahip olacağımı bildiğim için minnettarım"

Bundy’nin annesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “O benim kahramanım ve tanrıya bana dünyadaki en iyi erkek çocuğunu verdiği için her gün minnettar olacağım ve bir gün o çocuğa cennette sahip olacağımı bildiğim için minnettarım.” dedi.

Vücuda burundan giriyor

Hastalığın semptomları, şiddetli baş ağrısı, ateş ve kusma ile başlarken hasta nöbetler ve komaya girerek yaşamını yitirir.

Nevada Kamu ve Davranış Sağlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, beyin yiyen amipin (Naegleria fowleri), toprakta ve ılık tatlı sularda yaşadığını ve vücuda burundan girerek beyne ulaştığını, burada ise beyin dokusunu yok ederek ölümcül bir enfeksiyona neden olduğunu belirtildi.

Uzmanlar, insanları sıcak tatlı su kütlelerine atlamaktan kaçınmaları ve kaplıcalarda başlarını suya sokamamaları konusunda uyarıyor.