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    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından Biden'ın destekçileri sokaklarda kutlama yaptı.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 02:31
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 03:21
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    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı

    ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini, 5 gün süren oy sayımının ardından Joe Biden kazandı

    Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, kritik öneme sahip Pennslyvania’da seçimi kazanarak ABD’nin 46. Başkanı oldu.

    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı #1

    Biden’ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD’nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

    Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar ettiler. Bazı göstericiler ise araçları ile korna çalarak konvoylar yaptı.

    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı #2

    BİDEN VE HARRİS’E TEBRİK MESAJLARI

    Biden’a seçimi kazanmasının ardından dünya ve uluslararası toplum liderlerinde tebrik mesajları gönderildi.

    Seçilmiş Başkan Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Portekiz Başbakanı Antnio Costa, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Yunanistan başbakanı Kyriakos Mitçotakis, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tebrik yayınladıkları mesajlar ile tebrik etti.

    Eski ABD Başkanları Barrack Obama, Bill Clinton ve Jimmy Carter da Biden ve Harris’in seçim galibiyetini yayınladıkları mesajlar ile kutladı.

    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı #3

    BİDEN VE HARRİS, SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GÜNCELLEDİ

    Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek, “Seçilmiş Başkan” ve “Seçilmiş Başbakan Yardımcısı” ifadelerini eklediler.

    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı #4

    ABD’de şu anda Kuzey Carolina, Alaska, Georgia ve Arizona’da oy sayım işlemi devam ederken, Biden 290 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ise 214 delegeye ulaştı.

    Biden, başkanlık seçimini kazandığı resmileşmesi ile ABD’nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

    ABD’de Biden destekçileri, seçim zaferini sokaklarda kutladı #5

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