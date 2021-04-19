- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti
ABD'de Biden yönetimi göçmenlere yönelik terimlerde değişikliğe gitti
- AA
- 19.04.2021 - 19:08
Biden yönetimi, Trump yönetiminin eleştirilen göçmenlik politikalarının kaldırılarak yerine daha "insani" bir sistem kurulması çabaları kapsamında yeni düzenlemeler yaptı.
TERİMLER DEĞİŞTİRİLDİ
Washington Post'un haberine göre, Joe Biden yönetimi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimine (CBP) gönderdiği notta, Donald Trump döneminde göçmenler konusunda kullanılan bazı terimlerde değişikliğe gidildiğini bildirdi.
"YASA DIŞI" YERİNE "BELGESİZ", "YABANCI" YERİNE "VATANDAŞ OLMAYAN" SÖZCÜKLERİ KULLANILACAK
Buna göre, Trump döneminde kullanılan "yasa dışı yabancı" terimi değiştirilerek "yasa dışı" kelimesi yerine "belgesiz", "yabancı" yerine "vatandaş olmayan" ya da "göçmen" sözcükleri kullanılacak. Ayrıca, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi için kullanılan "asimilasyon" kelimesinin yerine de "entegrasyon" sözcüğü gelecek.