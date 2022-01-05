Euro
15.1426
-0.06%
Dolar
13.4045
-0.02%
Altın
781.6840
-0.11%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
621.240
0.54%
BTXN Coin
33.83
0.68%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C
    ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı

    ABD'de Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı

    ABD'de yapılan "halk desteği anketlerinde", Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini bildirenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 01:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.

    HALKIN YÜZDE 56'SI BİDEN'DAN MEMNUN DEĞİL

    Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi. Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.

    ABD de Biden a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı #1

    EKONOMİ VE SALGINLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI

    Ankete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve Kovid-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor.
    Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de Kovid-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.

    ABD de Biden a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı #2

    ABD de Biden a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı #3

    ABD de Biden a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı #4

    ABD de Biden a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyeye ulaştı #5


    Görüş Bildir