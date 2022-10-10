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    ABD'de bir aileye 8 yıldır baktıkları pitbull saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti

    ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ailenin 8 yıldır baktığı iki pitbull cinsi köpek, 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane'i öldürdü.
    • 10.10.2022 - 18:16
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    ABD'de bir aileye 8 yıldır baktıkları pitbull saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti

    ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ailenin 8 yıldır baktığı iki köpek, aileye saldırdı.

    Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ailenin 5 aylık Hollace Dean ve 2 yaşındaki Lilly Jane isimli çocukları hayatını kaybetti.

    Anne Kirstie Jane Bennard ise çocukların kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

    Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti

    Shelby County Şerif Ofisi, çocukların olay yerinde öldüğünü ve annenin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baba Colby Bennard'ın amcası Jeff Gibson ise Facebook'tan yaptığı açıklamada Anne Bennard'ın durumunun stabil olduğunu bildirdi. Bennard'ın bütün vücudunda çok sayıda ısırık izi olduğu belirtildi.

    Saldırı yaklaşık 10 dakika sürdü

    Evcil hayvanların neden saldırganlaştığının bilinmediğini ve saldırının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirten Gibson, "Hiç iyileşmeyecek bir kalpten başka kalıcı bir hasar yok gibi duruyor." dedi.

    ABD de bir aileye 8 yıldır baktıkları pitbull saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti #1

    "8 yıldır saldırganlık belirtisi göstermedi"

    Anne Bennard'ın arkadaşı Kelsey Canfield, Cheeck ve Mia adlı köpeklerin 8 yıldır herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermediğini belirterek  "Çocuklar, Bennard'ın her şeyiydi. Bir tehlike olsaydı, köpekleri asla çocuklarının yakınına getirmezdi." dedi.

    ABD de bir aileye 8 yıldır baktıkları pitbull saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti #2

    ABD de bir aileye 8 yıldır baktıkları pitbull saldırdı: 2 çocuk hayatını kaybetti #3


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