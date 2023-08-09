ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı
DHA

Akılalmaz olay, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı…

Bir sürücü, aracını kasıtlı olarak iki katlı bir eve doğru sürdü.

İkinci kata daldı

Araç, evin sol tarafında yerde bulunan menfeze çarptıktan sonra ikinci kata daldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı

Asılı kaldı

Havada adeta asılı kalan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için hemen çalışmalara başlandı.

Çalışmalara; yangından korunma şirketi yetkilileri, polis, çekiciler ve itfaiye ekipleri destek verdi.

ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı

Sürücü, hafif yaralandı

ikinci kattan indirilirken, içerisindeki sürücünün de hafif yaralandığı anlaşıldı.

Sürücü, yine de hastanede tedavi altına alındı.

ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı

Dava açılacak

Öte yandan polis, evdekilerin yaralanmadığı ancak hakkında dava açılacağını bildirdi.