ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı

DHA
Akılalmaz olay, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı…
Bir sürücü, aracını kasıtlı olarak iki katlı bir eve doğru sürdü.
İkinci kata daldı
Araç, evin sol tarafında yerde bulunan menfeze çarptıktan sonra ikinci kata daldı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Asılı kaldı
Havada adeta asılı kalan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için hemen çalışmalara başlandı.
Çalışmalara; yangından korunma şirketi yetkilileri, polis, çekiciler ve itfaiye ekipleri destek verdi.
Sürücü, hafif yaralandı
Araç ikinci kattan indirilirken, içerisindeki sürücünün de hafif yaralandığı anlaşıldı.
Sürücü, yine de hastanede tedavi altına alındı.
Dava açılacak
Öte yandan polis, evdekilerin yaralanmadığı ancak sürücü hakkında dava açılacağını bildirdi.