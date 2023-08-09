ABD’de bir araç evin ikinci katına daldı Bir sürücü, aracını kasıtlı olarak iki katlı bir eve doğru sürdü. Evin ikinci katına dalan sürücü hafif yaralanırken, yakın zamanda olayla ilgili dava açılacağı belirtildi.

DHA Akılalmaz olay, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı… Bir sürücü, aracını kasıtlı olarak iki katlı bir eve doğru sürdü. İkinci kata daldı Araç, evin sol tarafında yerde bulunan menfeze çarptıktan sonra ikinci kata daldı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Asılı kaldı Havada adeta asılı kalan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için hemen çalışmalara başlandı. Çalışmalara; yangından korunma şirketi yetkilileri, polis, çekiciler ve itfaiye ekipleri destek verdi. Sürücü, hafif yaralandı Araç ikinci kattan indirilirken, içerisindeki sürücünün de hafif yaralandığı anlaşıldı. Sürücü, yine de hastanede tedavi altına alındı. Dava açılacak Öte yandan polis, evdekilerin yaralanmadığı ancak sürücü hakkında dava açılacağını bildirdi.